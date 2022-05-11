Дарья Касаткина одолела финалистку US Open Лейлу Фернандес во 2-м круге турнира в Риме
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23-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
Во втором раунде Касаткина обыграла финалистку US Open – 2021 канадку Лейлу Фернандес со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:2). Встреча продлилась 2 часа 47 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету Фернандес — два эйса, шесть двойных ошибок и 4 использованных брейк-пойнта из 10.
За место в четвертьфинале Касаткина поборется с победительницей матча Паула Бадоса (Испания, 2) – Александра Саснович (Беларусь, Q).
Призовой фонд турнира в Риме составил € 2 527 250. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
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