«Я не могу каждый день говорить о нём». Надаль вышел из себя после вопроса об Алькарасе

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль вышел из себя после очередного вопроса о соотечественнике Карлосе Алькарасе.
Один из журналистов попросил Надаля сравнить 19-летнего Алькараса с собой в том же возрасте. После вопроса Рафаэль был раздражён.
«Слушайте, я не знаю. Я уже не помню, каким был в 19 лет, но я не могу каждый день говорить о том, кто будет лучше меня или кто уже сильнее. Единственное, что мы можем сделать – это наслаждаться его прогрессом, перестаньте сравнивать его со мной, как бы вам это ни нравилось. Если он сможет выиграть 25 турниров «Большого шлема», это будет здорово и для него, и для нашей страны, но пусть он наслаждается этим моментом. Я мог управлять своей карьерой так, как хотел, нужно и Карлосу дать такую возможность.
Он играет на фантастическом уровне, вероятно, в 2005 году я играл так же. Но это было другое время, у нас разные карьеры и разные способы по достижению желаемого, потому что времена меняются. Не спрашивайте меня больше об этом, потому что мне приходится каждый раз повторять одно и то же, вы не должны оказывать на него давление», — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции в Риме (Италия).
- 11 мая 2022
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