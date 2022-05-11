Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я не могу каждый день говорить о нём». Надаль вышел из себя после вопроса об Алькарасе

«Я не могу каждый день говорить о нём». Надаль вышел из себя после вопроса об Алькарасе
Комментарии

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль вышел из себя после очередного вопроса о соотечественнике Карлосе Алькарасе.

Один из журналистов попросил Надаля сравнить 19-летнего Алькараса с собой в том же возрасте. После вопроса Рафаэль был раздражён.

«Слушайте, я не знаю. Я уже не помню, каким был в 19 лет, но я не могу каждый день говорить о том, кто будет лучше меня или кто уже сильнее. Единственное, что мы можем сделать – это наслаждаться его прогрессом, перестаньте сравнивать его со мной, как бы вам это ни нравилось. Если он сможет выиграть 25 турниров «Большого шлема», это будет здорово и для него, и для нашей страны, но пусть он наслаждается этим моментом. Я мог управлять своей карьерой так, как хотел, нужно и Карлосу дать такую возможность.

Он играет на фантастическом уровне, вероятно, в 2005 году я играл так же. Но это было другое время, у нас разные карьеры и разные способы по достижению желаемого, потому что времена меняются. Не спрашивайте меня больше об этом, потому что мне приходится каждый раз повторять одно и то же, вы не должны оказывать на него давление», — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции в Риме (Италия).

Король грунта отступил перед наследником! Карлос Алькарас впервые победил Рафаэля Надаля Король грунта отступил перед наследником! Карлос Алькарас впервые победил Рафаэля Надаля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022