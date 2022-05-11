Стэн Вавринка пробился в 3-й круг «Мастерса» в Риме, где сразится с Новаком Джоковичем

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче второго раунда Вавринка обыграл представителя Сербии Ласло Джере (Q) со счётом 7:6 (10:8), 3:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 48 минут. 37-летний Вавринка семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 11. На счету Джере — пять эйсов, три двойные ошибки и два использованных брейк-пойнта из трёх.

За место в четвертьфинале Вавринке предстоит сразиться с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1).

Призовой фонд престижных соревнований в Риме составил € 5 415 410. Их действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль.