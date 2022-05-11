Бывший супервайзер ATP выступил против участия российских теннисистов в турнирах

Бывший судья и супервайзер ATP Ричард Ингс подробно объяснил, почему полностью поддерживает решение Уимблдона отстранить россиян от грядущего розыгрыша.

«Российские спортсмены представляют Россию на соревнованиях. Когда они побеждают, такие победы политически приветствуются в России. Никому из российских спортсменов нельзя разрешать соревноваться за границей. Дискриминация ли это? Нет. Украинские теннисисты борются, чтобы защитить свою нацию.

Мы знаем, что Россия уже переходила красную черту в спорте, если вспоминать допинг-скандалы. Сейчас время чётко обозначить границы, которые эта страна переходить не может. Игрокам АТР может категорически не нравиться, что российских игроков не пускают на Уимблдон. Но в России спорт – это политика. Россия годами жульничала в спорте ради политической выгоды. Российские спортсмены не могут существовать оторванно от российской политики. Их успех — это кислород для российской политики.

Только представьте себе, насколько ценно это будет для российской политической пропаганды, если какому-нибудь высокопоставленному британскому деятелю не повезёт и он должен будет на мировой арене вручать трофей и несколько миллионов долларов российскому игроку в последний уик-энд Уимблдона. Спуститесь уже на землю. Я – человек, который работал в ATP. Я понимаю универсальность системы, по которой ты попадаешь в списки участников, и надежду ATP оставаться выше политики. Но спорт в России – это и есть политика», — написал Ингс в своих социальных сетях.