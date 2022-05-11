Британский политик раскритиковал Федерера и Надаля за позицию по Уимблдону

Член парламента Великобритании Крис Брайант призвал бывших первых ракеток мира швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля раскрыть, какую роль они сыграли в том, что совет игроков ATP предложил лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения от турнира россиян и белорусов.

Федерер и Надаль являются членами совета игроков ATP. Брайант считает, что они должны рассказать, участвовали ли в обсуждении ответных санкций к Уимблдону.

«Мужской тур ведёт себя ужасно. Они как будто не знают, что происходит на Украине, или им всё равно», — приводит слова Брайанта The Telegraph.

Ранее стало известно, что правление Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) намерено одобрить лишение рейтинговых очков Уимблдона, что автоматически сделает турнир выставочным.