Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Британский политик раскритиковал Федерера и Надаля за позицию по Уимблдону

Британский политик раскритиковал Федерера и Надаля за позицию по Уимблдону
Комментарии

Член парламента Великобритании Крис Брайант призвал бывших первых ракеток мира швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля раскрыть, какую роль они сыграли в том, что совет игроков ATP предложил лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения от турнира россиян и белорусов.

Федерер и Надаль являются членами совета игроков ATP. Брайант считает, что они должны рассказать, участвовали ли в обсуждении ответных санкций к Уимблдону.

«Мужской тур ведёт себя ужасно. Они как будто не знают, что происходит на Украине, или им всё равно», — приводит слова Брайанта The Telegraph.

Ранее стало известно, что правление Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) намерено одобрить лишение рейтинговых очков Уимблдона, что автоматически сделает турнир выставочным.

Уимблдон меняет свой статус! Из-за отстранения россиян он будет теперь выставочным Уимблдон меняет свой статус! Из-за отстранения россиян он будет теперь выставочным
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022