Элина Свитолина прокомментировала снятие с «Ролан Гаррос»

Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила решение сняться с «Ролан Гаррос».

«Для меня это была очень тяжёлая пара месяцев, особенно психологически. Вот почему я приняла решение не торопиться с возвращением, чтобы со всем разобраться.

У меня сейчас много дел. У меня есть фонд, я стараюсь делать как можно больше для людей, которые нуждаются в помощи. Сейчас мои приоритеты – фонд и семья.

Я буду на «Ролан Гаррос» с Гаэлем (Монфис – муж Свитолиной. – Прим. «Чемпионата»). Буду поддерживать его на каждом этапе, но выступать – это другое. На вас оказывается давление, вы давите сами на себя, вы хотите выступить как можно лучше, но, когда я не выкладываюсь на 100%, мне очень сложно выступать на высоком уровне», — приводит слова Свитолиной Eurosport.uk.