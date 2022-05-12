Украинка Элина Свитолина обратилась к российским и белорусским теннисистам

Украинская теннисистка Элина Свитолина обратилась к российским и белорусским спортсменам. По её словам, важно, чтобы россияне и белорусы высказались по поводу ситуации на Украине.
«Для нас, украинцев, очень важно, чтобы они (российские и белорусские теннисисты. — Прим. «Чемпионата») высказывались, чтобы они сами выбирали, на чьей стороне им быть. Мы хотим знать, мы хотим чувствовать себя в безопасности, потому что, если они не скажут своё мнение по этому поводу, мы не узнаем, поддерживают ли они своё правительство.
Я считаю, что им нужно заявить о своей позиции. Это очень важно. Не имеет значения, будет это турнир «Большого шлема» или другой турнир. Я считаю, что каждый российский и белорусский спортсмен должен занять свою позицию», — приводит слова Свитолиной Eurosport.co.uk.
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