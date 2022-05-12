Стэн Вавринка признался, что не готов к матчу с Новаком Джоковичем в третьем круге в Риме

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка признал, что пока не готов к борьбе с такими топ-теннисистами, как 20-кратный победитель ТБШ, лидер рейтинга ATP серб Новак Джокович. Сегодня, 12 мая, Вавринка сыграет с Джоковичем в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), матч начнётся не ранее 17:00 мск.

«Не считаю, что я уже готов играть на таком уровне. Но будет интересно посмотреть. В ближайшие несколько месяцев мне нужно пройти через такие матчи.

С Новаком будет тяжело. Непростая задача, конечно. Я пока не понимаю, на каком уровне нахожусь. Мне нужны матчи, тренировки. Игра с ним — это хороший вызов, конечно», — приводит слова Вавринки пресс-служба ATP.

Напомним, в первом круге Вавринка впервые за 15 месяцев выиграл матч в рамках ATP, победив американца Райлли Опелку, а во втором раунде обыграл серба Ласло Джере.

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