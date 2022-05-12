Стэн Вавринка признался, что не готов к матчу с Новаком Джоковичем в третьем круге в Риме

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка признал, что пока не готов к борьбе с такими топ-теннисистами, как 20-кратный победитель ТБШ, лидер рейтинга ATP серб Новак Джокович. Сегодня, 12 мая, Вавринка сыграет с Джоковичем в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), матч начнётся не ранее 17:00 мск.
«Не считаю, что я уже готов играть на таком уровне. Но будет интересно посмотреть. В ближайшие несколько месяцев мне нужно пройти через такие матчи.
С Новаком будет тяжело. Непростая задача, конечно. Я пока не понимаю, на каком уровне нахожусь. Мне нужны матчи, тренировки. Игра с ним — это хороший вызов, конечно», — приводит слова Вавринки пресс-служба ATP.
Напомним, в первом круге Вавринка впервые за 15 месяцев выиграл матч в рамках ATP, победив американца Райлли Опелку, а во втором раунде обыграл серба Ласло Джере.
Невероятные версии попадания допинга в организм теннисистов:
- 12 мая 2022
-
09:36
-
09:32
-
08:50
-
08:40
-
08:15
-
08:07
-
08:02
-
07:38
-
07:32
-
00:48
-
00:31
-
00:00
- 11 мая 2022
-
23:44
-
23:14
-
21:50
-
21:45
-
21:24
-
20:37
-
20:27
-
19:55
-
19:20
-
18:54
-
18:34
-
18:30
-
17:57
-
17:40
-
17:22
-
17:14
-
16:40
-
16:33
-
16:33
-
16:26
-
16:22
-
15:51
-
15:42