Паула Бадоса высказалась о предстоящем матче с Дарьей Касаткиной в третьем круге в Риме
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Вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Дарьей Касаткиной, занимающей 23-е место в рейтинге WTA. Касаткина и Бадоса сыграют в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Матч состоится сегодня, 12 мая, и начнётся не ранее 21:30 мск.
«Касаткина — всегда непростой соперник. Она очень хорошо играет. Её любимым покрытием является грунт, так что я ожидаю непростого матча. Будет много долгих розыгрышей, и в физическом смысле это будет нелегко», — приводит слова Бадосы пресс-служба WTA.
Во втором раунде Касаткина обыграла канадку Лейлу Фернандес, а Бадоса победила белоруску Александру Саснович.
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