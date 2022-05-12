Паула Бадоса высказалась о предстоящем матче с Дарьей Касаткиной в третьем круге в Риме

Вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Дарьей Касаткиной, занимающей 23-е место в рейтинге WTA. Касаткина и Бадоса сыграют в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Матч состоится сегодня, 12 мая, и начнётся не ранее 21:30 мск.

«Касаткина — всегда непростой соперник. Она очень хорошо играет. Её любимым покрытием является грунт, так что я ожидаю непростого матча. Будет много долгих розыгрышей, и в физическом смысле это будет нелегко», — приводит слова Бадосы пресс-служба WTA.

Во втором раунде Касаткина обыграла канадку Лейлу Фернандес, а Бадоса победила белоруску Александру Саснович.

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