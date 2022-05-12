Шнайдер: Радукану — молодец, но сейчас не может справиться, Алькарас — неземной игрок

18-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер сравнила свои успехи с победами британки Эммы Радукану и испанца Карлоса Алькараса.
«Я всегда в себе сомневалась. Были моменты, что задумывалась: «Как так, они [юниоры] уже играют [в про-туре], а я здесь. Наверное, что-то у меня не так, что-то не получается». Но спасибо родителям, которые с годами объясняли мне, что мы никуда не торопимся, не спешим. У каждого своё время. Они выстрелили рано, и неизвестно, что будет дальше. Радукану — большая молодец, но она не может сейчас справиться с проблемами. Алькарас — неземной игрок. Я уверена, что он будет играть долго и на хорошем уровне. Я рассчитываю идти постепенно к цели и тоже задержаться надолго. Стремлюсь ли стать легендой российского тенниса? Да!» — сказала Шнайдер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софье Колодкиной.
Диана Шнайдер является 326-й ракеткой мира и пятой по юниорам. В 2021-м юниорка уже брала парный Уимблдон с белоруской Кристиной Дмитрук, а в феврале 2022-го, за день до финала Даниила Медведева и Рафаэля Надаля на арене Рода Лэйвера, оформила титул Australian Open в дуэте с американкой Клерви Нгуну.
Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас
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