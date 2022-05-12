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Тони Надаль назвал теннисиста, который придёт на смену «Большой тройке»

Тони Надаль назвал теннисиста, который придёт на смену «Большой тройке»
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, высказал мнение, что испанец Карлос Алькарас является главным кандидатом на то, чтобы сменить на вершине таких игроков, как Роджер Федерер, Новак Джокович и сам Надаль, на счету которых 20, 20 и 21 титул ТБШ соответственно. В сезоне-2022 19-летний Алькарас выиграл уже четыре турнира, в том числе два «Мастерса».

«Впереди много лет великого Алькараса. Он в наилучшей позиции, чтобы прийти на смену таким игрокам, как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович, которым 40, 35 и 34 года соответственно.

Он будет одним из фаворитов «Ролан Гаррос». Впереди у нас много лет, чтобы наслаждаться игрой Карлоса», — приводит слова Тони Надаля Daily Express.

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