Агент Марии Шараповой объяснил, почему считает отца теннисистки главным творцом её успеха

Макс Айзенбад, агент пятикратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира российской теннисистки Марии Шараповой, рассказал о роли отца теннисистки Юрия в её становлении.

«Он никогда не боялся отменять тренировки, он очень хорошо понимал, что она устала.

Понедельник, вторник, среда, и он мог увидеть по её лицу, что в четверг должен быть выходной. Тогда он отменит тренировку. Она играла много турниров по выходным, местных турниров, много матчей, соревнований. Никогда, никогда, никогда он не говорил о победе. Его главным наставлением было: «Играй в правильный теннис».

Он будет кричать на неё больше за то, что она играет осторожно, или просто надеется выиграть, или надеется, что соперник ошибётся. Он хотел, чтобы она диктовала ритм матча и играла на своих условиях, чтобы промахивалась, и у неё были вполне нормальные ошибки.

Людям он казался напряжённым, в матчах он был напряжённым. Но любовь и связь, которые у них были, я думаю, это самое главное. Когда с теннисом покончено, у детей появляются свои семьи, и ты хочешь быть частью этого.

Если вы подумаете, то поймёте, что у каждого великого игрока есть сильный родитель, и родители большую часть времени отлично справляются со своей задачей. Но чему я был свидетелем с юной Шараповой: любящий отец, который ставил на кон всё, но здоровье Марии — превыше всего.

И я думаю, что это оставалось главным приоритетом на протяжении всего её пути. Наверное, это одна из причин, по которой она смогла добиться успеха и провести довольно долгую карьеру», — приводит слова Айзенбада Tennis World USA.

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