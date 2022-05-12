Карен Хачанов — Стефанос Циципас: текстовая онлайн-трансляция встречи «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 12 мая, в Риме (Италия) состоится матч третьего круга «Мастерса», в котором сыграют 24-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов и пятый номер мужского мирового рейтинга представитель Греции Стефанос Циципас. Поединок пройдёт на стадионе «Форо Италико. Грэндстэнд» и начнётся не ранее 13:30 мск.
Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Циципаса. Все предыдущие матчи состоялись на хардовом покрытии. В прошлом году теннисисты играли дважды, в Роттердаме и в Торонто. Поединок в Нидерландах стал единственным из четырёх, в котором Карен Хачанов сумел взять сет.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Карен Хачанов — Стефанос Циципас на «Мастерсе» в Риме.
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