«Легко не будет, но мне нравится этот вызов». Азаренко — о матче со Свёнтек в Риме

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от матча с первой ракеткой мира Игой Свёнтек на грунтовом турнире в Риме.
Белорусская спортсменка встретится с полькой в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме сегодня, 12 мая. Их встреча начнётся в 14:00 мск.
«Свёнтек сейчас доминирует. У нас был очень хороший матч в Аделаиде, так что мне будет полезно посмотреть, как я с ней сыграю. Грунт — точно её любимое покрытие. Легко не будет, но мне нравится этот вызов. Это будет замечательный шанс», — цитирует Азаренко твиттер-аккаунт WTA Insider.
Напомним, в последних 24 матчах Свёнтек, являющаяся лидером рейтинга WTA, одержала 24 победы. Полька выиграла четыре турнира подряд.
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