Шамиль Тарпищев: нас могут снять с соревнований из-за любых слов. Свитолина? Она никто

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал слова украинской теннисистки Элины Свитолиной. Ранее Свитолина обратилась к российским и белорусским теннисистам, призвав их высказаться по поводу ситуации на Украине.

«Не надо обращать внимания, это не только моё мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнований.

Сейчас мы играем, у нас всё нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще», — приводит слова Тарпищева Metaratings.

Напомним, российские и белорусские теннисисты могут выступать в турнирах ATP и WTA, но только в нейтральном статусе, то есть без флага.

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