Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо пригрозила россиянам санкциями за высказывания

Директор «Ролан Гаррос» двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» француженка Амели Моресмо подтвердила, что российские и белорусские теннисисты смогут выступить на турнире в нейтральном статусе, однако подчеркнула, что если кто-то из них выскажется в поддержку российского правительства, то окажется под угрозой санкций.

«Это очень сложно. Наверное, нет справедливого решения. Мы придерживаемся линии, которую все европейские правительства – и правительства других стран – определили в марте, то есть отстранили сборные России и Беларуси, но не спортсменов как отдельных лиц, если они выступают в условиях строгого нейтралитета.

Мы будем очень внимательно следить за этим. Если кто-то из них сделает в СМИ заявление в поддержку правительства, обязательно будут санкции», — приводит слова Моресмо Tennis Majors, ссылаясь на эфир France Inter.

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