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Рафаэль Надаль: было бы неплохо сыграть с Джоковичем на «Мастерсе» в Риме

Рафаэль Надаль: было бы неплохо сыграть с Джоковичем на «Мастерсе» в Риме
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что готов к возможной встрече с 20-кратным победителем ТБШ, лидером рейтинга ATP сербом Новаком Джоковичем на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме. Турнирная сетка составлена таким образом, что Надаль и Джокович могут встретиться в полуфинале. Сегодня, 12 мая, пройдут матчи третьего круга (1/8 финала).

«Было бы неплохо сыграть с Джоковичем. Это означало бы, что я выиграл несколько матчей. Но я не так уж беспокоюсь о турнире в долгосрочной перспективе. Я по отдельности воспринимаю каждый день», — приводит слова Надаля Daily Express.

Турнирная сетка
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