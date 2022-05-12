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Зверев в двух сетах обыграл де Минора и вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Риме

Зверев в двух сетах обыграл де Минора и вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Риме
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Завершился матч третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Третья ракетка мира Александр Зверев встретился с 22-м номером рейтинга Алексом де Минором.

Победу со счётом 6:3, 7:6 (7:5) одержал Александр Зверев. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Представитель Германии выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету де Минора – ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три брейка при четырёх брейк-пойнтах.

В четвертьфинальной встрече турнира категории «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого в этом году составил € 5 415 410, Зверев встретится с победителем матча Кристьян Гарин (Чили) — Марин Чилич (Хорватия).

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2022, четверг. 12:10 МСК
Алекс де Минор
22
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5  
6 		7 7  
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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