Зверев в двух сетах обыграл де Минора и вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Риме

Завершился матч третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Третья ракетка мира Александр Зверев встретился с 22-м номером рейтинга Алексом де Минором.

Победу со счётом 6:3, 7:6 (7:5) одержал Александр Зверев. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Представитель Германии выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету де Минора – ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три брейка при четырёх брейк-пойнтах.

В четвертьфинальной встрече турнира категории «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого в этом году составил € 5 415 410, Зверев встретится с победителем матча Кристьян Гарин (Чили) — Марин Чилич (Хорватия).