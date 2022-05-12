Daily Mail: ATP думает о сокращении очков в 2 раза на британских турнирах перед Уимблдоном

Руководство ATP провело очередное заседание по поводу отстранения игроков из России и Беларуси от Уимблдона и других турниров в Великобритании.

На собрании обсуждалась идея в два раза сократить количество очков, разыгрываемых на британских турнирах перед британским «Большим шлемом».

Отметим, Daily Mail сообщила, что в этом году у ATP заканчивается соглашение с турнирами «Большого шлема» о рейтинговых очках. Лишение очков Уимблдона может повлиять на переговоры о новом соглашении и подтолкнуть серию турниров «Большого шлема» к переходу к новой системе.

Ранее стало известно, что правление Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) намерено одобрить лишение рейтинговых очков Уимблдона, что автоматически сделает турнир выставочным. Также совет игроков ATP предложил лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения от турнира россиян и белорусов.

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