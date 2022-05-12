Циципас в трёх сетах обыграл Хачанова и вышел в 1/4 финала римского «Мастерса»
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Риме (Италия).
В матче третьего круга Циципас обыграл 24-ю ракетку мира из России Карена Хачанова в трёх сетах со счётом 4:6, 6:0, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту.
Хачанов выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки. Российский спортсмен использовал два брейк-пойнта из восьми (процент реализации составил 25%). Циципас восемь раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. У него пять реализованных брейк-пойнтов из семи (71%).
В четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Риме Стефанос Циципас сразится с победителем пары Филип Краинович (Сербия) — Янник Синнер (Италия).
Рим (м). 3-й круг
12 мая 2022, четверг. 13:40 МСК
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
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5
Стефанос Циципас
С. Циципас
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