Тарпищев прокомментировал поражение Хачанова от Циципаса в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение 24-й ракетки мира Карена Хачанова от грека Стефаноса Циципаса в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме со счётом 6:4, 0:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту.

«Циципас вообще посильнее немного, особенно на грунте — в силу того, что он играет разнообразнее, чем Хачанов. Похоже, просто не хватило Карену технико-тактических данных. Циципас играет на грунте на пятёрку-семёрку лучших теннисистов мира. Поэтому Хачанову было трудно бороться со своим соперником», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Риме Стефанос Циципас сразится с победителем пары Филип Краинович (Сербия) — Янник Синнер (Италия).

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