Ольховский о проигрыше Хачанова Циципасу: в игре Карена появляются прогресс и уверенность

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение 24-й ракетки мира Карена Хачанова от грека Стефаноса Циципаса в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме со счётом 6:4, 0:6, 3:6.
«Ожидал ли вылета Хачанова от Циципаса? На мой взгляд, Карен хорошо сыграл. Во-первых, он на своём пути обыграл сеяного игрока, Карреньо-Бусту. Плюс взял сет у Циципаса, показав хороший теннис! Небольшой прогресс и уверенность появляются в игре Карена. На следующих турнирах, надеемся, будет улучшение результатов.
Циципас разнообразнее играет на грунте, но и Хачанов способен ещё больше проявить свой потенциал. Это же работа команды, они трудятся над этим. А возможно ли обыграть Циципаса? Возможно. Первый сет это доказал», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Риме Стефанос Циципас сразится с победителем пары Филип Краинович (Сербия) — Янник Синнер (Италия).
Какие же милашки! Красавицы-теннисистки в детстве и сейчас:
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