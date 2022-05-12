Ига Свёнтек пробилась в четвертьфинал турнира в Риме, уверенно обыграв Викторию Азаренко
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
Полька обыграла белорусскую теннисистку Викторию Азаренко в двух сетах со счётом 6:4, 6:1. Встреча продлилась 1 час 55 минут. Свёнтек два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из одиннадцати. На счету Азаренко два эйса, шесть двойных ошибок и четыре использованных брейк-пойнта из четырнадцати.
В четвертьфинальной встрече турнира в Риме Ига Свёнтек сыграет с чемпионкой Открытого чемпионата США 2019 года, канадкой Бьянкой Андрееску.
Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований. Отметим, что Ига пропускала турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы.
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