Камельзон: Хачанов начинает обретать самого себя. Его задача — вернуться в десятку

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение 24-й ракетки мира Карена Хачанова от грека Стефаноса Циципаса в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме со счётом 6:4, 0:6, 3:6.

«Хачанов молодец! Циципас есть Циципас. Циципас — такой игрок, который может претендовать на победу в любом турнире, в том числе и на «Большом шлеме». Я считаю, результат закономерный, но игра была хорошая! Карен дошёл до третьего круга и в трёх сетах уступил Циципасу — говорит о том, что он находится в хорошей форме.

Карен опять начинает обретать самого себя. Думаю, что если он дальше продолжит работать, то у него в дальнейшем могут быть более высокие результаты. В десятке он был. Сейчас его задача — вернуться в десятку. Мы хотим видеть нашего Карена в десятке, чтобы человек рвался дальше и дальше», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемимоната» Ильёй Никульниковым.

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