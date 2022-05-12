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Янчук: в Риме Хачанов устроил Циципасу бой в трёх сетах — ему нужно прибавлять в амбициях

Янчук: в Риме Хачанов устроил Циципасу бой в трёх сетах — ему нужно прибавлять в амбициях
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение 24-й ракетки мира Карена Хачанова от грека Стефаноса Циципаса в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме со счётом 6:4, 0:6, 3:6.

«Хачанов устроил бой Циципасу в трёх сетах. Это показатель возросшего его класса и вообще роста мастерства. Ему не хватало уверенности в себе. Думаю, что последние победы придадут ему уверенности и Карен будет играть более достойно. Мастерство у него есть, класс достаточно высокий.

Карену нужно прибавить в психологической уверенности, чтобы играть от начала и до конца. Уверенность даёт лучшие шансы в трудных ситуациях. В предыдущем круге, он выиграл у Карреньо-Бусты — это хороший симптом. Циципас один из лидеров мирового тенниса. Карену нужно прибавлять в амбициях. Тогда, он сможет приблизится к лидерам», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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