Свёнтек одержала 25-ю победу подряд

Польская теннисистка Ига Свёнтек продлила победную серию. В матче третьего круга на турнире в Риме (Италия) она обыграла белоруску Викторию Азаренко. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:1.



Для Свёнтек эта победа стала уже 25-й подряд. Она является первой ракеткой мира. Кроме того, польская теннисистка вышла в четвертьфинал уже на седьмом турнире из восьми, в которых она участвовала в 2022 году. Исключением стал лишь турнир в Дубае (ОАЭ).



В четвертьфинальной встрече турнира в Риме Ига Свёнтек сыграет с чемпионкой Открытого чемпионата США 2019 года, канадкой Бьянкой Андрееску.

Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований. Отметим, что Ига пропускала турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы.

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