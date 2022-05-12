Циципас рассказал, что помогло ему обыграть Хачанова на «Мастерсе» в Риме

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу в матче 3-го круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Он одержал победу над россиянином Кареном Хачановым со счётом 6:4, 0:6, 3:6.



«Я думаю, что сегодня сумел немного расслабиться, отпустить ситуацию. В то же время я был предельно сконцентрирован. Это помогло мне сегодня победить.



Последние два матча были тяжёлыми. Но сейчас мне нужно использовать этот позитивный момент», — сказал Циципас после матча.

Хачанов выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки. Российский спортсмен использовал два брейк-пойнта из восьми (процент реализации составил 25%). Циципас восемь раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. У него пять реализованных брейк-пойнтов из семи (71%).



В четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Риме Стефанос Циципас сразится с победителем пары Филип Краинович (Сербия) — Янник Синнер (Италия).

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