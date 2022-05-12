Синнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Циципасом
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Итальянский теннисист Янник Синнер пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче 3-го круга 13-я ракетка мира Синнер обыграл серба Филиппа Крайиновича. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (8:6).
Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Синнер 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Крайинович, занимающий 54-е место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из двух.
Следующим соперником Синнера станет греческий теннисист Стефанос Циципас. Они поборются за путёвку в полуфинал. Ранее Циципас в трёх сетах обыграл россиянина Карена Хачанова. Счёт — 4:6, 6:0, 6:3.
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