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Синнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Циципасом

Синнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Циципасом
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Итальянский теннисист Янник Синнер пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче 3-го круга 13-я ракетка мира Синнер обыграл серба Филиппа Крайиновича. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Синнер 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Крайинович, занимающий 54-е место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Синнера станет греческий теннисист Стефанос Циципас. Они поборются за путёвку в полуфинал. Ранее Циципас в трёх сетах обыграл россиянина Карена Хачанова. Счёт — 4:6, 6:0, 6:3.

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2022, четверг. 16:35 МСК
Филип Краинович
54
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 6  
6 		7 8  
         
Янник Синнер
13
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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