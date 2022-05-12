Зверев связал неудачи в нынешнем сезоне с тем, что с ним не было его отца

Немецкий теннисист Александр Зверев после выхода в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) рассказал, что неудачная игра в нынешнем сезоне связана с тем, что рядом с ним не было его отца, который выступает в качестве тренера.
«Мне не хватало тренера в последние шесть месяцев. Этого не хватало. Поэтому я и решил взять с собой Серхи Бругеру. Мы не знали, долго ли со мной не будет моего отца. Я очень рад, что он вернулся, что находится здесь со мной. Его присутствие даёт мне спокойствие, уверенность в своих силах. Он был со мной на протяжении всей карьеры. Вряд ли кто-либо знает меня лучше на корте, чем он», — цитирует Зверева AP.
Сегодня, 12 мая, Зверев в матче третьего круга турнира в Риме обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:6 (7:5).
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:
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