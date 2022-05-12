Свёнтек прокомментировала победу в матче с Азаренко

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Риме (Италия). В матче третьего круга она обыграла Викторию Азаренко из Беларуси со счётом 6:4, 6:1. Свёнтек продлила победную серию и довела её до 25 матчей.



«Я начала не слишком удачно, это видели все. Я очень рада, как отреагировала на сложную ситуацию, как прибавила в первом сете. И я рада, насколько другим получился второй сет по сравнению с первым. Мне удалось перезагрузиться и изменить течение игры. Это самое позитивное.



Я не хотела сильно рисковать, мне не казалось, что я могу успешно контролировать мяч. Нужно было сыграть более спокойно, дождаться шансов и реакции соперницы на длинные розыгрыши», — цитирует Свёнтек пресс-служба турнира.

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