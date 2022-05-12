Александр Зверев: основной упор — на «Ролан Гаррос», там нужно быть в лучшей форме

Немецкий теннисист Александр Зверев, комментируя выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), заявил, что его приоритетом является удачное выступление на «Ролан Гаррос». В матче третьего круга турнира в Риме он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:6 (7:5). В нынешнем сезоне немецкий теннисист не выиграл ещё ни одного турнира.
«Конечно, нелегко приезжать сюда после турнира в Мадриде. Здесь мяч летит медленнее. В первом матче нужно было привыкнуть к этим условиям.
Я думаю, что выступление в Мадриде придало мне уверенности. Да, там я уступил в финале, но всё равно сейчас я чувствую себя на корте лучше, чем раньше. Надеюсь, что так будет и дальше. Основной упор будет на «Ролан Гаррос». Нужно быть там в лучшей форме», — цитирует Зверева пресс-служба турнира в Риме.
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:
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