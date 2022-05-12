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Победная серия Свёнтек — самая длинная с 2015 года

Победная серия Свёнтек — самая длинная с 2015 года
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала 25-ю победу подряд. В матче третьего круга турнира в Риме (Италия) она обыграла белоруску Викторию Азаренко со счётом 6:4, 6:1.

Победная серия Свёнтек — самая длинная с 2015 года. Тогда американская теннисистка Серена Уильямс одержала 27 побед подряд. А рекорд принадлежит легендарной Мартине Навратиловой, которая в 1984 году одержала 74 победы подряд.

В четвертьфинале турнира в Риме Свёнтек сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску, которая в 2019 году выигрывала US Open. Польская теннисистка в нынешнем сезоне выиграла четыре турнира.

Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований. Отметим, что Ига пропускала турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы.

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