Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала 25-ю победу подряд. В матче третьего круга турнира в Риме (Италия) она обыграла белоруску Викторию Азаренко со счётом 6:4, 6:1.
Победная серия Свёнтек — самая длинная с 2015 года. Тогда американская теннисистка Серена Уильямс одержала 27 побед подряд. А рекорд принадлежит легендарной Мартине Навратиловой, которая в 1984 году одержала 74 победы подряд.
В четвертьфинале турнира в Риме Свёнтек сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску, которая в 2019 году выигрывала US Open. Польская теннисистка в нынешнем сезоне выиграла четыре турнира.
Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований. Отметим, что Ига пропускала турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы.
Какие же милашки! Красавицы-теннисистки в детстве и сейчас:
- 12 мая 2022
-
19:53
-
19:51
-
19:43
-
19:34
-
18:59
-
18:41
-
18:19
-
17:44
-
17:13
-
16:23
-
16:17
-
16:11
-
15:58
-
15:31
-
15:20
-
13:59
-
13:16
-
12:32
-
12:01
-
11:53
-
11:52
-
11:05
-
10:30
-
09:57
-
09:36
-
09:32
-
08:50
-
08:40
-
08:15
-
08:07
-
08:02
-
07:38
-
07:32
-
00:48
-
00:31