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Джокович уверенно обыграл Вавринку и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Джокович уверенно обыграл Вавринку и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче 3-го круга он обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Джокович дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. Его соперник, занимающий 361-е место в рейтинге ATP, сделал один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Джоковича станет канадец Феликс Оже-Альяссим. Он ранее обыграл американца Маркоса Гирона со счётом 6:3, 6:2.

Призовой фонд турнира серии «Мастерс» в Риме в этом году составил € 5 415 410. Турнир является последним перед «Ролан Гаррос».

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2022, четверг. 18:35 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Стэн Вавринка
361
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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