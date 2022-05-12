Джокович уверенно обыграл Вавринку и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче 3-го круга он обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Джокович дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. Его соперник, занимающий 361-е место в рейтинге ATP, сделал один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.



Следующим соперником Джоковича станет канадец Феликс Оже-Альяссим. Он ранее обыграл американца Маркоса Гирона со счётом 6:3, 6:2.

Призовой фонд турнира серии «Мастерс» в Риме в этом году составил € 5 415 410. Турнир является последним перед «Ролан Гаррос».