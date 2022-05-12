Джокович: здорово видеть Вавринку на корте, я рад, что он вновь побеждает

Сербский теннисист Новак Джокович поддержал швейцарца Стэна Вавринку после их матча в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Встреча завершилась победой Джоковича со счётом 6:2, 6:2. Вавринка лишь недавно восстановился после травмы, из-за которой он пропустил более года.



«Здорово видеть Стэна на корте. Рад, что он вновь побеждает. Он одержал здесь две победы. Понятно, что сейчас он не в оптимальном состоянии. Но это — Стэн Вавринка, он может доставить неудобства.



Я хорошо действовал с самого начала. Заставлял его много двигаться по углам. Я доволен своей игрой», — сказал Джокович после матча.



Следующим соперником Джоковича станет канадец Феликс Оже-Альяссим. Он ранее обыграл американца Маркоса Гирона со счётом 6:3, 6:2.

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