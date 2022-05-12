Джокович высказался об Оже-Альяссиме, с которым сыграет в четвертьфинале в Риме

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился мнением о своём следующем сопернике на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В четвертьфинале соревнований Джокович встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
«Я думаю, что он здорово прибавляет на грунте. Он работает с Тони Надалем в последние годы. Конечно, Тони положительно повлиял на его игру.
Это уже сложившийся игрок из топ-20 рейтинга. Может входить в топ-10, у него очень комплексная игра. Феликс — приятный парень, который упорно работает. Это один из лидеров нового поколения», — сказал Джокович.
Оже-Альяссим в матче 3-го круга обыграл американца Маркоса Гирона со счётом 6:3, 6:2. В свою очередь, Джокович нанёс поражение швейцарцу Стэну Вавринке со счётом 6:2, 6:2.
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:
- 12 мая 2022
-
21:51
-
21:33
-
21:25
-
20:41
-
19:53
-
19:51
-
19:43
-
19:34
-
18:59
-
18:41
-
18:19
-
17:44
-
17:13
-
16:23
-
16:17
-
16:11
-
15:58
-
15:31
-
15:20
-
13:59
-
13:16
-
12:32
-
12:01
-
11:53
-
11:52
-
11:05
-
10:30
-
09:57
-
09:36
-
09:32
-
08:50
-
08:40
-
08:15
-
08:07
-
08:02