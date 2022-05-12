Джокович высказался об Оже-Альяссиме, с которым сыграет в четвертьфинале в Риме

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился мнением о своём следующем сопернике на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В четвертьфинале соревнований Джокович встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.



«Я думаю, что он здорово прибавляет на грунте. Он работает с Тони Надалем в последние годы. Конечно, Тони положительно повлиял на его игру.



Это уже сложившийся игрок из топ-20 рейтинга. Может входить в топ-10, у него очень комплексная игра. Феликс — приятный парень, который упорно работает. Это один из лидеров нового поколения», — сказал Джокович.

Оже-Альяссим в матче 3-го круга обыграл американца Маркоса Гирона со счётом 6:3, 6:2. В свою очередь, Джокович нанёс поражение швейцарцу Стэну Вавринке со счётом 6:2, 6:2.

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