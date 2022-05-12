Каспер Рууд: мотивирует, когда находишься рядом с Надалем
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Норвежский теннисист Каспер Рууд признался, что его мотивирует наблюдать за испанцем Рафаэлем Надалем. Оба спортсмена участвуют в турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Рууд сегодня, 12 мая, вышел в четвертьфинал соревнований. В матче третьего круга он обыграл американца Дженсона Бруксби со счётом 6:3, 6:4.
Соперником Руда по четвертьфиналу может стать Надаль. Испанец сегодня играет с канадцем Денисом Шаповаловым.
«Мотивирует, когда находишься рядом с ним, потому что мы говорим о человеке, который выиграл всё, что можно. И он продолжает выступать, играет так, будто он впервые вышел на центральный корт», — сказал Рууд после матча.
Россияне уже завершили выступление на турнире.
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:
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