Надаль заявил, что не травмирован. В матче с Шаповаловым он прихрамывал

Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о своём состоянии. В матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) испанец испытывал болевые ощущения. Он уступил канадцу Денису Шаповалову со счётом 6:1, 5:7, 2:6. В третьем сете 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» заметно прихрамывал. После матча Надаль заявил, что ему постоянно приходится испытывать болевые ощущения из-за синдрома Мюллера-Вайсса.



«Я не травмирован. Я играю через боль, у которого постоянная травма. Такова ситуация. К сожалению, бывает тяжело. Зачастую мне тяжело принять ситуацию», — сказал после матча Надаль.

Шаповалов в четвертьфинале встретится с норвежцем Каспером Руудом. Надаль завершил выступление на турнире.