Надаль ответил на вопрос, повлияет ли повреждение ноги на подготовку к «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что намеревается хорошо подготовиться к «Ролан Гаррос», несмотря на болезненные ощущения, которые он испытал в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) с канадцем Денисом Шаповаловым. Надаль потерпел поражение со счётом 6:1, 5:7, 2:6.



В третьем сете испанец заметно прихрамывал. Но после матча он заявил, что не травмирован. 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» напомнил, что испытывает проблемы из-за синдрома Мюллер-Вайсса.



После матча Надаля спросили, не повлияет ли это на подготовку к турниру. Испанец заявил, что рассчитывает избавиться от боли, которая может помешать.



«Участие в «Ролан Гаррос» по-прежнему является целью. Ещё есть время. Я продолжаю мечтать», — сказал Надаль.

Новость по теме Надаль заявил, что не травмирован. В матче с Шаповаловым он прихрамывал