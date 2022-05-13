Шаповалов: тяжело видеть Надаля в таком состоянии, когда он играет через боль

Канадский теннисист Денис Шаповалов поддержал испанца Рафаэля Надаля после их матча в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Встреча закончилась победой Шаповалова со счётом 1:6, 7:5, 6:2.
В третьем сете испанец заметно прихрамывал. Но после матча он заявил, что не травмирован. 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» напомнил, что испытывает проблемы из-за синдрома Мюллер-Вайсса.
«Тяжело видеть его в таком состоянии, когда он играет через боль. Я не желаю никому такого. Особенно когда речь идёт о такой великой легенде, как Рафа. Он даёт нашему спорту так много. Надеюсь, что с ним всё будет в порядке и он сможет подготовиться к «Ролан Гаррос», — сказал после матча Шаповалов.
Канадский теннисист в четвертьфинале сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
Твинер — удар между ног. Самый эффектный в теннисе.
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