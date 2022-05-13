Джокович: знаю, чем всё закончится, если мы сыграем в гольф с Надалем

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался о соперничестве с четвёртой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.
«Я думаю, что Надаль и я слишком много раз соревновались на теннисном корте. Однажды мы могли бы сыграть в гольф просто как друзья, но я знаю, чем это всё закончится, мы оба попытаемся победить», — приводит слова Джоковича журналист Лоренцо Эрколи в своём «твиттере».
Всего за карьеру Джокович и Надаль провели между собой 58 матчей, из которых 30 выиграл серб. В последний раз Джокович и Надаль играли между собой в полуфинале турнира в Париже 11 июня 2021 года, и тогда победу одержал Джокович.
Сейчас Джокович выступает на турнире в Риме и прошёл в четвертьфинал. Надаль также выступал на этом турнире, но не смог преодолеть барьер 1/8 финала.
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