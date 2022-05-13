Касаткина поделилась ожиданиями от матча с Тайхман в четвертьфинале турнира в Риме
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Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от предстоящего матча со швейцаркой Хиль Белен Тайхман в четвертьфинале турнира в Риме. Матч состоится 13 мая.
«Сейчас она в отличной форме, она только что играла в полуфинале в Мадриде», — сказала Касаткина. «Она уже обыграла очень хороших игроков. Она левша, это грунт, так что да, это будет хороший матч… Мы одного возраста, мы довольно хорошо знаем друг друга, так что я думаю, что это будет весело», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.
Напомним, на стадии 1/8 финала Касаткина обыграла третью ракетку мира, испанку Паулу Бадосу. Тайхман, в свою очередь, в предыдущем раунде победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
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