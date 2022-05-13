Денис Шаповалов опубликовал пост после победы над Рафаэлем Надалем на «Мастерсе» в Риме

Канадский теннисист Денис Шаповалов опубликовал новый пост в своих социальных сетях, после того как обыграл 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира, испанца Рафаэля Надаля на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Шаповалов победил Надаля со счётом 1:6, 7:5, 6:2 и вышел в четвертьфинал турнира.

«Благодарен за энерги, которая была повсюду. Завтра будет четвертьфинал в Риме, так что давайте продолжать в том же духе!» — написал Денис.

За выход в полуфинал Шаповалов поспорит с норвежцем Каспером Руудом. В других четвертьфиналах сыграют Кристиан Гарин (Чили) — Александр Зверев (Германия), Янник Синнер (Италия) — Стефанос Циципас (Греция) и Новак Джокович (Сербия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада). Все матчи состоятся сегодня, 13 мая.

Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля: