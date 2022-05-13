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«Что за красотка». Юлия Путинцева оценила эффектное фото Арины Соболенко из Рима

«Что за красотка». Юлия Путинцева оценила эффектное фото Арины Соболенко из Рима
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Бывшая российская, а ныне казахстанская теннисистка Юлия Путинцева оставила комментарий под постом в соцсетях восьмой ракетки мира, белоруски Арины Соболенко. Ранее Соболенко выложила эффектную фотографию, сделанную в Риме (Италия), где в настоящее время проходит грунтовый турнир категории WTA-1000.

«Что за красотка», — написала Путинцева в комментариях.

Фото: из личного архива арины соболенко

Арина Соболенко успешно продвигается по турнирной сетке в Риме. Белоруска, освобождённая от матчей первого раунда, во втором круге разгромила китаянку Чжан Шуай со счётом 6:2, 6:0, а в третьем раунде обыграла американку Джессику Пегулу (6:1, 6:4). В четвертьфинале Арина сыграет с другой представительницей США Амандой Анисимовой. Все четвертьфиналы состоятся сегодня, 13 мая.

Турнирная сетка
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