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Рафаэль Надаль выложил пост после поражения от Дениса Шаповалова на «Мастерсе» в Риме

Рафаэль Надаль выложил пост после поражения от Дениса Шаповалова на «Мастерсе» в Риме
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль опубликовал новый пост в своих социальных сетях после поражения от канадца Дениса Шаповалова на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Шаповалов победил Надаля со счётом 1:6, 7:5, 6:2 и вышел в четвертьфинал турнира.

«Прощай, Рим! Спасибо за всё! Увидимся в следующем году!» — написал Рафаэль.

За выход в полуфинал Шаповалов поспорит с норвежцем Каспером Руудом. В других четвертьфиналах сыграют Кристьян Гарин (Чили) — Александр Зверев (Германия), Янник Синнер (Италия) — Стефанос Циципас (Греция) и Новак Джокович (Сербия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада). Все матчи состоятся сегодня, 13 мая.

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