Циципас высказался о предстоящем матче 1/4 финала турнира в Риме

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). За путёвку в полуфинал он поборется с итальянцем Янником Синнером.



«Каждый матч — другая история. Мы с ним играли на грунте, но каждый следующий матч получается иным. Я понимаю, что он выйдет на корт предельно мотивированным, чтобы добиться успеха перед своими болельщиками. Мне нужно будет с этим справиться. В то же время необходимо думать и о своей игре.



Моя задача — выйти на корт и сыграть в теннис. Конечно, у него будет больше поддержки, но это нормально. Но, в конце концов, мне нужно сыграть в хороший теннис и показать себя на корте», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

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