Надаль: мой врач будет со мной на «Ролан Гаррос». Это иногда помогает

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, как болевые ощущения в ноге повлияют на его подготовку к «Ролан Гаррос». Накануне, 12 мая, он в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме уступил канадцу Денису Шаповалову со счётом 6:1, 5:7, 2:6. В третьем сете Надаль заметно прихрамывал. После матча он сказал, что причиной являются хронические проблемы с ногой.
«В первую очередь мне нужно будет сделать так, чтобы у меня не было болевых ощущений во время тренировки. На «Ролан Гаррос» со мной будет мой врач. Иногда это помогает, потому что в таких случаях можешь делать определённые вещи.
В дни позитива и негатива нужно ценить всё то хорошее, что происходит. А в такой день, как сегодня, нужно принять произошедшее», — цитирует Надаля Forbes.
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