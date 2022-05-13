Жюстин Энен рассказала, в чём Алькарас лучше Федерера, Надаля и Джоковича

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, бельгийка Жюстин Энен рассказал, в чём, по её мнению, 19-летний испанец Карлос Алькарас, занимающий шестое место в рейтинге ATP, превосходит Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, на счету которых 20, 21 и 20 титулов ТБШ соответственно.

«Он очень хорошо начал. С точки зрения игры он кажется мне наиболее совершенным игроком, если выбирать между ним, Надалем, Джоковичем и Федерером. Кажется, он представляет собой хорошее сочетание этих троих.

Сравнения же с Надалем, как по мне, неуместны с точки зрения тенниса как такового. Их объединяет лишь раннее развитие», — приводит слова Энен Sportskeeda.

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