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«Разве Медведев и Рублёв виноваты?» Победитель Кубка Дэвиса заступился за россиян

«Разве Медведев и Рублёв виноваты?» Победитель Кубка Дэвиса заступился за россиян
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Победитель Кубка Дэвиса 1976 года в составе сборной Италии Тонино Цугарелли дал понять, что считает неправильным решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских теннисистов от турнира.

«Разве Даниил Медведев и Андрей Рублёв виноваты в действиях своего правительства? Теннисистов должны просить играть, а не подписывать заявления против своего правительства.

Есть же международная федерация. Если возникает необходимость, решение об отстранении должно исходить оттуда», — приводит слова Тонино Цугарелли издание Tennis World USA, ссылаясь на La Repubblica.

Напомним, Уимблдон 2022 года пройдёт с 27 июня по 10 июля.

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