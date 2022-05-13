Рафаэль Надаль высказался о доминировании 20-летней Иги Свёнтек в женском теннисе
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал то, что 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек доминирует в женском туре. В последних 25 матчах Свёнтек, являющаяся лидером рейтинга WTA, одержала 25 побед. Полька выиграла четыре турнира подряд.
«Она делает потрясающие вещи, не так ли? Она здорово играет и выигрывает все турниры, где выступает. По-моему, она выиграла четыре турнира подряд. Победить в Индиан-Уэллсе, а потом в Майами — это сложно.
Просто рад за неё. Она непосредственная и естественная девушка. Хорошо, что такие люди добиваются успеха», — приводит слова Надаля Eurosport.
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля:
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