Стефанос Циципас рассказал, что для него самое главное в теннисе, и назвал свою цель
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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что внимательно следит за положением в Чемпионской гонке ATP. При этом, по словам Циципаса, он не слишком обращает внимание на традиционный рейтинг по итогам 52 недель.
«Прямо сейчас я сосредоточен на турнире в Риме. «Ролан Гаррос» — один из турниров, на котором я сыграю. Я не слишком слежу за рейтингом, слежу за Чемпионской гонкой. Как по мне, это самое главное.
Моя цель — зарабатывать 1000-1200 очков в месяц. Это было бы великолепно. Всё остальное — это уже мой теннис. Надо сосредоточиться на нём», — приводит слова Стефаноса Циципаса Eurosport.co.uk.
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